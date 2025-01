USA, FTC: "Big 3" hanno guadagnato 7,3 miliardi di dollari gonfiando prezzi dei farmaci

CVS Health

(Teleborsa) - La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha detto che i principali gestori di farmacie hannoper ottenere un. È quanto emerge dal secondo report della FTC sul tema, dopo il primo annuncio di settembre , che si concentra sull'influenza dei gestori di farmacie sui farmaci generici, compresi i significativi ricarichi di prezzo per cancro, HIV e una varietà di altri farmaci critici.L'ultimo rapporto ha scoperto che i "Big 3" (Caremark di, Express Scripts di, OptumRx di) hanno aumentato di migliaia percento numerosi farmaci generici specialistici dispensati presso le loro farmacie affiliate e di centinaia di percento molti altri. Tali significativi ricarichi hanno consentito di generare più di 7,3 miliardi di dollari di entrate dalla distribuzione di farmaci in eccesso rispetto ai costi di acquisizione stimati dei farmaci"Il secondo rapporto provvisorio del personale della FTC rileva che i tre principali gestori di farmacie hanno aumentato i costi per un'ampia gamma di farmaci salvavita, compresi i farmaci per curare le malattie cardiache e il cancro", ha affermato la presidente della FTC,