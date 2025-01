Germania, IFO: la stagnazione politica mette a repentaglio la crescita

(Teleborsa) - L'economia tedesca è improbabile che si liberi dalla stagnazione, anche quest'anno, se i problemi locali non verranno affrontati attraverso riforme di politica economica. L. "La Germania sta attraversando di gran lunga la fase di stagnazione più lunga nella storia del dopoguerra. Sta anche rimanendo notevolmente indietro nel contesto internazionale", affermaSe non verranno prese contromisure, i ricercatori IFO temono che lecontinueranno a trasferire all'estero, la produzione e gli investimenti. Anche la crescita della produttività rimarrebbe debole, poiché il valore aggiunto e l'occupazione in settori altamente produttivi verrebbero sostituiti dal valore aggiunto nei settori dei servizi con una bassa crescita della produttività. Tuttavia, se il giusto corso di politica economica verrà impostato in modo rapido e affidabile, investire e lavorare in Germania diventerebbe di nuovo più redditizio, rendendo possibile anche una crescita di un buon +1%. Il cambiamento strutturale non solo causerebbe la scomparsa delle vecchie tecnologie di produzione, ma anche la creazione di nuove tecnologie nel settore manifatturiero.Nel 2024, si legge nella nota IFO, ilrettificato in base ai prezzi era solo leggermente superiore rispetto al 2019, prima dello scoppio della pandemia di Covid-19. Ciò significa che. Digitalizzazione, decarbonizzazione, demografia e deglobalizzazione vanno di pari passo con i cambiamenti strutturali nell'economia tedesca, che sono stati notevolmente accelerati dalle crisi degli ultimi anni. In un confronto internazionale, la Germania è particolarmente colpita da questi cambiamenti."Rispetto ad altri Paesi del mondo, l'onere delle tasse, della burocrazia e dei costi energetici sulle aziende è elevato, il rinnovo delle infrastrutture digitali, energetiche e di trasporto sta procedendo più lentamente e la carenza di lavoratori qualificati è più pronunciata", afferma ancora Wollmershäuser. Ecco perché. Le aziende tedesche stanno perdendo quote di mercato globali per prodotti in cui erano state leader di mercato per decenni, secondo il responsabile delle previsioni di IFO.