JPMorgan, quarto trimestre sopra le attese con balzo investment banking

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari al mondo, ha chiuso ilcon undi 14 miliardi di dollari, in aumento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2023. La banca ha battuto le attese degli analisti. I ricavi netti sono stati di 43,7 miliardi, in aumento del 10%. Il reddito da interessi netti è stato di 23,5 miliardi, in calo del 3%. I ricavi non da interessi sono stati di 20,3 miliardi, in aumento del 29%.Il reddito da interessi netti escluso Markets è stato di 23 miliardi di dollari, in calo del 2%, guidato da tassi più bassi e compressione del margine di deposito in tutte le linee di business, nonché saldi di deposito più bassi in CCB. I ricavi non da interessi escluso Markets sono stati di 13,7 miliardi di dollari, in aumento del 30%, in gran parte guidati da commissioni di gestione patrimoniale più elevate in AWM e CCB, commissioni di investment banking più elevate e minori perdite nette su titoli di investimento rispetto all'anno precedente. I ricavi disono stati di 7 miliardi di dollari, in aumento del 21%.L'è stato di 2,6 miliardi di dollari, riflettendo svalutazioni nette di 2,4 miliardi e un accumulo di riserve nette di 267 milioni. L'accantonamento dell'anno precedente era di 2,8 miliardi di dollari."L'- ha detto il- La disoccupazione rimane relativamente bassa e la spesa dei consumatori è rimasta sana, anche durante le festività. Le aziende sono più ottimiste sull'economia e sono incoraggiate dalle aspettative per un programma più favorevole alla crescita e una migliore collaborazione tra governo e aziende. Tuttavia, rimangono due rischi significativi. I requisiti di spesa in corso e futuri saranno probabilmente inflazionistici e, pertanto, l'. Inoltre, le condizioni geopolitiche rimangono le più pericolose e complicate dalla seconda guerra mondiale. Come sempre, speriamo nel meglio, ma prepariamo la società per un'ampia gamma di scenari".L'utile netto della divisioneè stato di 6,6 miliardi di dollari, in aumento del 59%. I ricavi netti sono stati di 17,6 miliardi di dollari, in aumento del 18%.Al suo interno, i ricavi dell'sono stati di 2,6 miliardi di dollari, in aumento del 46%. Le commissioni di Investment Banking sono aumentate del 49%, trainate da commissioni più elevate su tutti i prodotti.Inoltre, i ricavi disono stati di 8,3 miliardi di dollari, in aumento del 20%. I ricavi di Markets sono stati di 7,0 miliardi di dollari, in aumento del 21%. I ricavi di Fixed Income Markets sono stati di 5 miliardi di dollari, in aumento del 20%, trainati in gran parte da maggiori ricavi in ??Credit and Currencies & Emerging Markets. I ricavi di Equity Markets sono stati di 2 miliardi di dollari, in aumento del 22%, trainati principalmente da una maggiore attività dei clienti in Derivatives and Cash.