Kering vende quota in asset immobiliari di Parigi ad Ardian per 837 milioni di euro

Kering

(Teleborsa) - Il colosso del lusso francesee la società di private equity Ardian hanno firmato undi grande prestigio a. Questo portafoglio comprende l'Hotel de Noce, situato al 26 di place Vendome, e due edifici situati in avenue Montaigne, ai civici 35-37 e 56.Kering sta conferendo questi asset a una. Ardian deterrà una quota del 60% in questo portafoglio immobiliare, mentre Kering manterrà il 40% della proprietà. I ??proventi netti per Kering ammonteranno aSi prevede che l'accordo si concluda neldel 2025"Siamo molto soddisfatti di questa partnership, che ci consente di garantire a lungo termine posizioni commerciali di grande rilievo, preservando al contempo la nostra", ha detto Jean-Marc Duplaix, Deputy CEO di Kering.