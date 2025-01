Prysmian sale in Borsa dopo che Citigroup alza target price

Prysmian

Citigroup

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, è uno dei migliori titoli del FTSE MIB nella seduta odierna, dopo che gli analisti dihanno incrementato ilper azione dai precedenti 69 euro, ribadendo la".Si muove al rialzo, che si attesta a 65,76 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 66,3 e successiva a 67,76. Supporto a 64,84.