Zalando supera la guidance per l'EBIT rettificato nel 2024

Zalando

(Teleborsa) -, società tedesca che gestisce una popolare piattaforma online per acquistare vestiti, haper l'anno finanziario 2024 dopo un quarto trimestre migliore del previsto. Ciò è stato in particolare guidato dalla forte crescita dei clienti alimentata dal marketing e da una migliore vendita, si legge in una nota.L'dovrebbe raggiungere circa 510 milioni di euro, al di sopra dell'attuale guidance aziendale del 10 ottobre 2024 (440-480 milioni di euro).Secondo i dati preliminari, il gross merchandise volume () nel 2024 è aumentato del 4,5% rispetto all'anno precedente a 15,3 miliardi di euro, isono cresciuti del 3,9% rispetto all'anno precedente a 10,5 miliardi di euro. Ilè stato pari a 210 milioni di euro.