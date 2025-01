BPER Top Employers Italia per il sesto anno consecutivo

BPER Banca

(Teleborsa) -si conferma tra i “Top Employers Italia”, un riconoscimento assegnato dal Top EmployersInstitute alle aziende che si distinguono per l’eccellenza delle politiche e delle strategie di gestione delle risorse umane e per il loro impegno nel promuovere il benessere dei dipendenti.Anche quest’anno, BPER ha soddisfatto gli standard internazionali richiesti dalla HR Best Practices Survey, che analizza in profondità 6macroaree e 20 topic specifici, tra cui People Strategy, Digital HR, Talent Acquisition, Performance, Wellbeing e Sustainability., il programma Top Employers ha certificato oltre 2.400 aziende in 123 Paesi del mondo. In Italia, le aziende certificate sono 150, di cui 11 nel settore bancario, a testimonianza dell’impegno concreto di BPER nella costruzione di un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e innovativo.“Essere certificati come Top Employers per il sesto anno consecutivo è un traguardo di grande valore che ci rende orgogliosi e conferma la solidità del nostro impegno nella gestione e nella valorizzazione delle persone”, ha commentato il Chief People Officer di BPER,“Questo risultato riflette il nostro approccio centrato sulla sostenibilità sociale, il welfare, la promozione della diversità e dell’inclusione, e l’attenzione al benessere psicofisico dei dipendenti. Continueremo a lavorare per offrire alle nostre