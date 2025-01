Commerzbank, Barclays ha una partecipazione potenziale del 16%

Barclays

(Teleborsa) -hanella banca tedesca. Nello specifico, le partecipazioni in Commerzbank includono il 7,72% in azioni fisiche e l'8,33% in strumenti finanziari, per una quota potenziale del 16%.Scendendo nei dettagli, Barclays ha acquisito partecipazioni in Commerzbank consistenti ina seguito della stipula di transazioni derivate con controparti di mercato eper coprire transazioni derivate relative a Commerzbank.Le partecipazioni di Barclays relative a Commerzbank "di Barclays in relazione a Commerzbank né al conseguimento di profitti di negoziazione da un investimento finanziario in Commerzbank", si legge in una nota.Inoltre, Barclays non cerca di esercitare influenza sulla nomina dei membri degli organi di gestione e di vigilanza di Commerzbank. Le posizioni di Barclays sono state assunteNegli scorsi mesi erano uscite indiscrezioni sul fatto che Barclays fosse una delle banche che hanella costruzione della sua partecipazione in Commerzbank (arrivata al 28% tra azioni e derivati).