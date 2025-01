Renault, vendite veicoli in aumento dell'1,3% nel 2024 con balzo dell'ibrido

Renault Group

(Teleborsa) -ha chiuso ilconin tutto il mondo. Il marchio Renault ha registrato vendite per 1.577.351 veicoli (+1,8%), Dacia per 676.340 veicoli (+2,7%) e Alpine per 4.585 veicoli (+5,9%).In, il Gruppo ha registrato un progresso doppio rispetto al mercato, con vendite in aumento del 3,5%. Con 1.599.051 veicoli venduti, il Gruppo Renault è sul podio delle case automobilistiche con Sandero come auto più venduta in tutti i canali.Il Gruppo afferma di continuare "la sua offensiva di elettrificazione", con il 34,7% delle sue venditein Europa (+4,3 punti rispetto al 2023).Le vendite disono aumentate del 45%, rappresentando ora il 25,5% delle vendite del Gruppo (+7,5 punti rispetto al 2023). Ihanno rappresentato il 9,0% delle vendite del Gruppo Renault in un anno di transizione in termini di piano di prodotto. Ciò sta iniziando a riflettersi nel mix del 4° trimestre, che ammonta a oltre il 12%, quasi 5 punti in più rispetto al resto dell'anno.Ildel Gruppo in Europa rappresenta circa 2 mesi di vendite previste alla fine di dicembre 2024.