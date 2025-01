Technoprobe corre in Borsa dopo i risultati sopra le attese di TSMC

Technoprobe

TSMC

Equita

Technoprobe

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, dopo che il colosso taiwanese(primo cliente di Technoprobe con il 17% delle vendite nel primo semestre 2024) ha riportato risultati del quarto trimestre 2024 sopra le attese.Secondo, i conti di TSMC hanno fornito. In particolare, per Technoprobe, le proiezioni di TSMC supportano le stime per il segmento data center (30% del core business di Technoprobe nel 2024), atteso a +30% YoY nel 2025 e 19% CAGR tra 2024-2027.Inoltre, "i commenti sul ramp up della produzione a 3nm(50% del core business), su cui ci attendiamo una solo una leggera crescita quest'anno (+3%) in accelerazione verso il MSD tra il 2025-26", si legge in una ricerca., con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,348 e successiva a 6,668. Supporto a 6,028.