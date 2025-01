Banco BPM, si conclude a favore storica vertenza fiscale su periodo di imposta 2005

Banco BPM

(Teleborsa) -ha comunicato che è stata depositata la sentenza dellacheavviata dalla banca per ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi il 19 dicembre 2011. Oggetto della controversia era la deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio 2005 dalla Banca Popolare Italiana nelLa Corte ha riconosciuto la fondatezza dei motivi del ricorso presentato dalla banca, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, e ha, annullando definitivamente gli avvisi di accertamento.La sentenza consentirà a Banco BPM di ottenere l'integrale restituzione di quanto versato a titolo provvisorio in pendenza del giudizio definitivo tra il 2012 e il 2015, per un importo complessivo pari a(oltre ai relativi interessi).La banca, pienamente convinta delle proprie ragioni e fiduciosa nella positiva conclusione del contenzioso, hatale importo nella voce "altre attività".