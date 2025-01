Italia, nel 2024 consumi di gas naturale ai minimi da oltre quindici anni

(Teleborsa) - Nel 2024 isono scesi a 61.695 milioni di mc (652,3 TWh, -2,5%), portandosi sui. Lo afferma il Gestore dei Mercati Energetici - GME, spiegando che la flessione appare diffusa su tutto l'intero anno, ad eccezione dei mesi di gennaio e dell'ultimo bimestre in cui sono più evidenti gli effetti stagionali delle temperature sulla domanda.Il calo interessa il settore, i cui volumi risultano pari a 20.843 milioni di mc (220,4 TWh, -1,6% e minimo dal 2016), con una dinamica più marcata tra febbraio e luglio. In lieve aumento, invece, i consumi nei settori, i cui volumi risultano pari rispettivamente a 27.174 milioni di mc (287,3 TWh, +1,8%) e 11.621 milioni di mc (122,9 TWh, +1,3%). Tornano in flessione lee gli altri consumi, pari a 2.058 milioni di mc (21,8 TWh, -47,8%).Sul lato dell'offerta, a fronte di una minore domanda e di una produzione nazionale ai minimi storici (2.752 milioni di mc, 29,1 TWh), si osserva un, ai minimi dal 2015 e pari a 58.743 milioni di mc (621,1 TWh, -20,7 TWh, -3,4%). Tale riduzione interessa sia i flussi via pipeline (466,1 TWh, -3,5 TWh) sia soprattutto l'import di GNL, quest'ultimo pari a 155,0 TWh (-17,2 TWh) e con una quota sul totale che scende al 25% (-2 p.p. sul 2023).Il modesto calo dei flussi via pipeline si concentra a Mazara (222,7 TWh, -21,1 TWh), rimasta comunque la principale fonte di approvvigionamento nazionale con una quota pari al 36%, e Gela (14,9 TWh, -11,8 TWh), mentre risale il peso delle(57,7 TWh, +30,8 TWh), con una quota al 9% (+5 p.p.).Sui singoli, la diminuzione è invece concentrata a Panigaglia e Livorno (rispettivamente 10,1 TWh, -17,1 TWh e 11,7 TWh, -28,3 TWh) e viene solo in parte compensato dai flussi del nuovo rigassificatore di Piombino (38,0 TWh, +25,9), al primo anno di piena operatività.Per quanto riguarda il sistema di, il livello della giacenza nell'ultimo giorno dell'anno si attesta sui livelli tra i più alti di sempre, in linea con gli ultimi tre anni (10.000 milioni di mc, 105,7 TWh), con il saldo tra iniezioni e erogazioni che nel 2024 si conferma esiguo, ma che torna negativo (-2,1 TWh), a fronte di una crescita su base annua delle erogazioni (+6,4%) e di iniezioni sostanzialmente stabili (-0,2%).Relativamente ai prezzi, il 2024 si connota per unadel 2022. La quotazione del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale nazionale (PSV) ripiega, infatti, a 36,6 €/MWh (-6,5 €/MWh sul 2023), in virtù di una dinamica ribassista che ha caratterizzato solo i primi cinque mesi dell'anno, quando i prezzi si sono portati nell'intorno dei 30 €/MWh con un minimo a febbraio di 27,8 €/MWh. Successivamente, si osserva una graduale ripresa fino al picco annuo raggiunto a dicembre, pari a 48,3 €/MWh (+11 €/MWh rispetto a dicembre 2023), in corrispondenza principalmente dello stagionale incremento dei consumi. Sviluppi analoghi si sono registrati anche ai principali hub europei e in particolare al TTF, la cui quotazione nel 2024 è pari a 34,3 €/MWh (-6,5 €/MWh), valore che conferma lo spread PSV-TTF poco sopra i 2 €/MWh (in linea con il 2023).