Stellantis in pole nel FTSE MIB con report Intesa Sanpaolo

Stellantis

casa automobilistica italo-francese-statunitense

FTSE MIB

Stellantis

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,42% collocandosi in vetta alle principali blue chips del FTSE MIB.A fare da assist alle azioni, contribuisce un report di Intesa Sanpaolo. Gli analisti della banca hanno confermato la raccomandazione "hold" e, rivisto al rialzo il prezzo obiettivo, portandolo da 11,20 euro a 13.Il trend dellamostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 13,01 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 13,67, mentre il primo supporto è stimato a 12,36.