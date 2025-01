Universitas, sesta edizione al via: Alessandro D'avenia e Mario Calabresi dialogano con studenti liceali

(Teleborsa) -è la domanda che aprirà il dialogo dicon una platea di studenti dicoinvolti alla ricerca di un senso per il percorso di studio e di vita che licon l'obiettivo di accompagnare ciascuno studente nella scelta dell'indirizzo universitario più adeguato, grazie al sostegno di professionisti della formazione, che li affiancheranno attraverso colloqui personalizzati e individuali nella scoperta di talenti e inclinazioni, senza tralasciare loscenario del mercato del lavoro.Nato durante il lockdown,che si svolge ogni anno da febbraio a giugno, è aperto ai ragazzi di IV e V liceo di tutta Italia.per la prima volta quest’anno propone un momento di confronto e di presentazione del progetto non solo online, ma in presenza a Milano presso il Teatro Colosseo Multisala., Direttore Generale di Fondazione RUI, ha dichiarato: “Dal 2020 abbiamoaccompagnato oltre 1.000 studenti di tutta Italia, attraverso l’affiancamento e il mentoring, alla scoperta dei propri talenti, desideri e sogni. Riflettere sul domani, porsi le domande corrette per intraprendere la “propria” strada è l’obiettivo di Universitas, il progetto di orientamento universitario che, grazie al contributo di professionisti appassionati della formazione, come Fondazione Rui offriamo gratuitamente, convinti che la formazione sia la strada per scoprire il proprio talento e metterlo al servizio della società. Questo per noi significa sostenibilità: avere un impatto concreto sulla società, al servizio del bene comune”.relazione personale “a tu per tu” e consapevolezza di sé sono alcuni dei pilastri della formazione che la Fondazione RUI offre nei suoi 12 collegi universitari, dove i residenti sono sostenuti da un percorso formativo personalizzato che permette loro di studiare in modo efficace - con medie superiori alle facoltà di riferimento -, laurearsi in corso etrovare in pochi mesi un’occupazione soddisfacente. Il 60% dei residenti dei collegi di Fondazione RUI, infatti, ha trovato un lavoro in linea con i propri studi entro un mese dalla laurea, percentuale che sale al 93% ad un anno dal diploma.Con il progetto Universitas, questa stessa attenzione è stata destinata anche ai ragazzi che concludono il percorso della scuola secondaria, fornendo loro un’occasione di crescita personale.Dal 2020da tutta Italia e di questi oltre 1.000 hanno poi intrapreso il programma affiancati da un mentor che in più sessioni li ha supportati nella scoperta delle proprie potenzialità e inclinazioni, senza tralasciare lo scenario del mercato del lavoro, così da individuare in maniera consapevole la facoltà universitaria o lo sbocco lavorativo più adeguati. Ilmentoring, al quale sarà possibile iscriversi entro il 7 febbraio tramite il sito, si basa sul rapporto fiduciario e paritario tra una figura senior e una junior e consente al ragazzo di porsi correttamente le domande importanti, conoscersi meglio e formulare i giusti obiettivi.Chi è interessato - si legge nella nota - "può poi accedere durante il primo anno di Università al programma JUMP - Job University Matching Project, il progetto formativo interdisciplinare attivo in tutte le Residenze Rui. Un percorso che integra il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche proprie del mondo del lavoro. Sono tre gli ambiti di sviluppo: soft skills, formazione interdisciplinare e moduli tematici, in cui i ragazzi affrontano