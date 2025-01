Auto, dialogo europeo al via a fine mese

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Ansa ilprenderà il via a fine mese con un annuncio atteso tra il 27 e il 29 gennaio. Il confronto si terrà sotto la supervisione della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e punta a definire con le parti coinvolte un piano d'azione industriale per il comparto.Negli scorsi giorni, a Stoccarda, il vicepresidente Ue responsabile per l'Industria,, aveva assicurato che Bruxelles darà seguito al dialogo con le "prime risposte entro 40 giorni", incluse nelatteso per il 26 febbraio. L'obiettivo dichiarato da Séjourné è quello di "semplificare e modernizzare il", cioè l’insieme di regole che guideranno l'industria automobilistica europea nei prossimi anni.Intanto, in unainviata ai leader dell'UE, il presidente dell'Associazione europea dei costruttori di automobili, Ola Källenius, ha evidenziato le trefondamentali per le case automobilistiche: unper decarbonizzare l'industria automobilistica, attuare le raccomandazioni dele promuovere nuovi approcci per crearea livello mondiale reciprocamente vantaggiose, affinché l'UE possa continuare a beneficiare di un commercio libero ed equo."Ildeve essere sottoposto a un controllo della realtà e a un riallineamento, per renderlo meno rigido, più flessibile e per trasformare la decarbonizzazione dell'industria automobilistica in un modello di business verde e redditizio. Voglio essere chiaro: l'industria automobilistica dell'UE rimane impegnata nell'obiettivo di neutralità climatica dell'UE per il 2050, nonché nel passaggio a trasporti e mobilità a zero emissioni", ha affermato, Presidente ACEA e CEO di Mercedes-Benz.Al momento però l'azione più urgente di cui il settore ha bisogno secondo Acea è che l'UE trovi una soluzione per ridurre gli oneri di conformità per auto e furgoni in merito all'obiettivo di riduzione dellediper il