Commerzbank in pole nel Dax30, valuta tagli al personale

Commerzbank

DAX

banca tedesca

indice della Borsa di Francoforte

Commerzbank

(Teleborsa) - Positivo in avvio il titoloche tratta con un progresso dell'1,37%.Secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha citato fonti vicine alla situazione, la banca tedesca starebbe valutando la possibilità di tagliare migliaia di posti di lavoro dopo essere finita nel mirino della banca guidata da Andrea Orcel.Il piano, riferisce il quotidiano britannico, dovrebbe essere presentato ai sindacati nelle prossime settimane.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,94%, rispetto a +3,41% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 17,88 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 17,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 18,03.