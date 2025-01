Credem e Worldline finalizzano accordo sul merchant acquiring

Credem

Worldline

(Teleborsa) -hanno concluso l'operazione che prevede ilper un controvalore di 95 milioni di euro (con un meccanismo di aggiustamento prezzo nei prossimi anni e basato su obiettivi specifici), perfezionando l'accordo comunicato al mercato il 13 novembre 2024.In dettaglio, l'operazione prevede il trasferimento a Worldline Italia delle attività di merchant acquiring di Credem, a cui fanno riferimento circa, che nel 2024 hanno generato transazioni per oltre 3 miliardi di euro. Credem e Worldline Italia hanno inoltre firmato un accordo commerciale di lungo periodo, fino a 15 anni, per la distribuzione tramite la rete Credem dei prodotti e servizi di Worldline.L'operazione "si inserisce nel contesto della strategia del Gruppo Credem di sviluppo dell'offerta ai propri clienti esercenti di servizi transazionali e digitali, dai pagamenti nei punti vendita, all'e-commerce e ai pagamenti in mobilità, e permetterà a Credem di mantenere elevati standard di servizioverso la clientela per tutta la durata dell'accordo", si legge in una nota.