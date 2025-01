Deutsche Bank positiva su utility europee. Buy per Snam

Deutsche Bank

Terna

(Teleborsa) - Gli analisti ditornano ad avere una, le quali sono "scambiate a uno sconto eccezionale, con rischi tematici sovrastimati".La convinzione è che gli investitori stiano. Anche eliminando l'intero contributo agli utili delle nuove energie rinnovabili statunitensi, DB è ancora a proprio agio con il consensus aggregato. Inoltre, il broker vede rischi del mercato del gas più bilanciati dopo un'analisi invernale 2025/26 aggiornata, a causa di un mercato del gas in restrizione.Lesembrano più allettanti in aggregato, afferma Deutsche Bank, sebbene con una variazione significativa all'interno del settore. Rimane il Buy su(forte crescita e rendimenti RAB, con finanziamenti ordinati),(potenziale di rendimento a due cifre, con basso rischio),(che negozia a RAB con un forte posizionamento per la nuova revisione normativa) ed(vicino a RAB, con rapida crescita RAB).Per lerimane il Buy su(P/E più basso nel settore su <8x 2026/27), E.ON (crescita strutturale della rete con il titolo su solo 10x P/E),(dividendo del 10% ad aprile con il titolo su 8,5x ex div) e RWE (economico su P/E 2027). Viene mantenuto il Sell su(P/E più alto nel settore su >20x 2026) e(possibile grande aumento di capitale), mentre viene declassataa Sell con una crescente disconnessione tra la curva dei prezzi dell'energia elettrica futura e i prezzi delle previsioni nel prezzo delle azioni.Tra i titolisotto copertura, continuano a non esserci Buy nonostante i continui cali dei prezzi delle azioni. "Non vediamo ancora le valutazioni come particolarmente interessanti su P/E, in particolare alla luce delle incertezze statunitensi", si legge nella ricerca.Guardando alle, il target price su Enel viene ridotto a 6,8 euro per azione (-3%, con Hold confermato), quello su Snam mantenuto a 5,5 euro (rating Buy), quello suridotto a 8,2 euro (-5%, Hold confermato).