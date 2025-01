Telefonica scivola a Madrid dopo cambio al vertice

Telefonica

Ibex 35

azienda di telefonia spagnola

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

(Teleborsa) - Seduta in ribasso perche mostra un decremento del 2,75%.A pesare sulle azioni contribuisce la notizia che, dopo quasi nove anni, José María Álvarez-Pallete ha lasciato la guida del colosso spagnolo delle telecomunicazioni. Il CdA, riunitosi sabato, in un meeting straordinario, ha annunciato la nomina di Marc Thomas Murtra Millar come chief executive e chairman.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,913 Euro. Supporto visto a quota 3,805. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,021.