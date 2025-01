Zalando lancia l'OPA su About You dopo l'ok della BaFin

Zalando

(Teleborsa) -, società tedesca che gestisce una popolare piattaforma online per acquistare vestiti, havolontaria per, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin).A partire da oggi, gli azionisti di About You possono accettare l'offerta di acquisto e offrire le loro azioni About You a un prezzo di, che rappresenta un premio del 12% rispetto al prezzo obiettivo mediano degli analisti di 5,80 euro e un premio del 107% rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle azioni di About You a 3 mesi il 10 dicembre 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio da parte di Zalando della sua intenzione di presentare un'OPA.Attraverso accordi con i principali azionisti di About You, Otto Group, Otto Family, Heartland e tutti e tre i fondatori e membri del consiglio di amministrazione di About You, e ulteriori acquisti, Zalando si èIl periodo di accettazione, iniziato oggi, dovrebbe. L'offerta pubblica di acquisto non è soggetta a una soglia minima di accettazione. La chiusura della transazione è prevista per l'estate del 2025, subordinatamente all'ottenimento delle approvazioni normative pertinenti.