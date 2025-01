Eventi e scadenze del 21 gennaio 2025

Venerdì 17/01/2025

Sabato 18/01/2025

Lunedì 20/01/2025

Martedì 21/01/2025

3M

Netflix

United Airlines Holdings

(Teleborsa) -- Manifestazione internazionale dedicata all'oreficeria, alla gioielleria e all'orologeria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, che riunisce l’intera filiera produttiva insieme a buyer internazionali, giornalisti e opinion leader- Milano Moda - Fashion Week Uomo Autunno/Inverno 2025/2026. Eventi, sfilate e collezioni che detteranno le nuove linee di tendenza della moda maschile- Fiera di Rimini - 46ª edizione della manifestazione leader nel settore foodservice, con 138 mila mq di esposizione, 30 padiglioni e 1.300 brand, organizzata da Italian Exhibition Group. Alla cerimonia d’apertura interverranno, tra gli altri, il ministro Lollobrigida, il presidente di IEG, Maurizio Ermeti e il Presidente della FIPE, Lino Stoppani- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Al 55° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "Collaboration for the Intelligent Age", si incontreranno esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale. Ci saranno quasi 3.000 leader provenienti da oltre 130 paesi e 350 esponenti governativi, tra cui 60 capi di stato e di governo- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Riunione informale dei ministri dell'Istruzione- Palazzo di Varignana, Castel San Pietro Terme (BO) - 1ª edizione dell'evento di TEHA e Chiomenti dedicato al successo sostenibile delle aziende familiari italiane, con il coinvolgimento di CEO di aziende familiari, associazioni di categoria e della business community08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Villa Madama, Roma - L’evento si concentrerà sul progetto "Corridoio Sud per l'idrogeno" (South H2). I Ministri Tajani e Pichetto Fratin apriranno il Forum imprenditoriale con le imprese del settore e al termine della Ministeriale verrà firmata una Dichiarazione Congiunta10:30 -- Sede Confcommercio, Roma - Intelligenza artificiale: il faro di Federlogistica sulle eccellenze italiane in mobilità e trasporti. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di Federlogistica, Conftrasporto, Confcommercio, Procuratore della Repubblica, Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, il Ministro Musumeci e il Viceministro Rixi10:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - Il CIV dell’INPS presenterà agli interlocutori istituzionali e associativi gli "indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per un Istituto vicino all’utenza e radicato nel territorio". Interverranno, tra gli altri, ilpresidente dell'INPS Gabriele Fava e il DG Valeria Vittimberga10:30 -- Evento digitale organizzato da Il Sole 24 Ore e Unioncamere a cui interverranno, tra gli altri, il Direttore de Il Sole 24 Ore, il Presidente e il Segretario Generale di Unioncamere, l'AD e DG di CDP Venture Capital, l'AD di Invitalia e il DG di Innexta11:00 -- Senato, sala Isma - Incontro su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris. Al centro dei lavori il nuovo quadro normativo, i casi applicativi, gli scenari di rischio, le politiche, le strategie e gli incentivi di riduzione del rischio catastrofale. Interverranno, tra gli altri, Carlo De Simone (esperto assicurazioni), Dario Damiani (componente commissione Bilancio del Senato) e Giulio Veltri (capo Ufficio Legislativo MIMIT)11:00 -- Sede Amsa, Milano - Punto stampa sulle nuove attività di Amsa per la città, al quale interverranno Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Renato Mazzoncini (Amministratore Delegato di A2A) e Marcello Milani (Amministratore Delegato di Amsa-Gruppo A2A)12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, in visita ufficiale14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo