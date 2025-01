Goldman Sachs lancia strategia open-ended globale per le infrastrutture

(Teleborsa) -ha annunciato il, che farà leva sul track record lungo 18 anni della società in qualità di leader negli investimenti privati del segmento infrastrutturale.Il lancio della strategia si inserisce nel percorso della società volto ad ampliare l'accesso alla piattaforma proprietaria da 500 miliardi di dollari dedicata agli Alternativi. La strategia punta aa valore aggiunto originati direttamente nel mid-market, oltre che a quelli secondari e agli asset liquidi.Fondata nel 2006, ladi Goldman Sachs Alternatives ha. Vanta una comprovata esperienza in termini di investimenti nei settori chiave del comparto infrastrutturale, tra cui la transizione energetica, le infrastrutture digitali, i trasporti e la logistica e l'economia circolare. Inoltre, negli ultimi 16 anni le Vintage Strategies di Goldman Sachs Alternatives hanno investito circa 4 miliardi di dollari in secondari infrastrutturali."L'attuale ventaglio di opportunità nel settore delle infrastrutture è ampio ed entusiasmante, alimentato da- ha dettodi Goldman Sachs Alternatives - Questo prodotto evergreen offrirà ai clienti wealth un'opportunità di investimento complementare alle nostre principali strategie rivolte agli investitori istituzionali attraverso la nostra piattaforma dedicata alle infrastrutture".