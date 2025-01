Gori (JPMorgan): entusiasmo tra CEO europei per attitudine pro-business di Trump

JPMorgan

(Teleborsa) - Le società europee stanno "cercando dicon operazioni M&A ma anche pensando di quotarsi a Wall Street. C'è sicuramente un interesse per gli Stati Uniti come faro della crescita". Lo ha affermato, CEO diper la regione EMEA e co-head del Global banking, in un'intervista a Bloomberg TV a margine del World Economic Forum a Davos.Gori ha parlato di un "per la seconda presidenza di Trump" e di "un'euforia che non vedevamo da lungo tempo"."Questa euforia è guidata da un'Trump, ma anche dal backlog di attività che non sono state concluse negli ultimi anni", ha spiegato.Gori vede "sicuramente"nel prossimo futuro e anche più, con un "backlog sostanziale" e una performance positiva delle quotazioni che sono andate nel 2024.