Infrastrutture, Goldman Sachs lancia strategia open-ended globale

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il lancio di una nuova strategiaIl lancio della strategia si inserisce nel percorso della società volto ad ampliare l’accesso alla piattaforma proprietaria da 500 miliardi di dollari dedicata agli Alternativi,inclusi gliLa strategia punta a investimenti infrastrutturali private“L'attuale ventaglio di opportunità nel settore delle infrastrutture è ampio ed entusiasmante, alimentato da megatrend chiave quali digitalizzazione e decarbonizzazione. Questo prodotto evergreen offrirà ai clienti wealth un'opportunità di investimento complementare alle nostre principali strategie rivolte agli investitori istituzionali attraverso la nostra piattaforma dedicata alle infrastrutture”, ha dichiaratoglobal head of Infrastructure di Goldman Sachs Alternatives.Perhead of Infrastructure for Vintage Strategies di Goldman Sachs Alternatives "lo sviluppo del mercato privato legato alle infrastrutture sta creando opportunità a chi investe nei mercati secondari di offrire soluzioni di liquidità e di accedere ad asset infrastrutturali maturi e che presentano flussi di cassa. Siamo lieti di mettere a disposizione la nostra esperienza negli investimenti secondari in infrastrutture con questa nuova strategia"."Le infrastrutture rappresentano un asset class unica, caratterizzata da flussi di cassa resilienti e prevedibili, protezione contro l'inflazione intrinseca e bassa correlazione con le altre asset class. Siamo lieti di aver lanciato questo formato evergreen che offrirà un maggiore accesso a questa strategia di investimento", ha aggiuntoglobal co-head of Alternatives Capital Formation di Goldman Sachs Alternatives.