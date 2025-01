JV Rheinmetall-Leonardo: attesi a breve ordini su larga scala

Rheinmetall

(Teleborsa) - In risposta alla decisione dell'Ufficio federale antitrust tedesco annunciata ieri di approvare la costituzione di una joint venture tra, la società tedesca "accoglie con favore" la decisione e si dice "estremamente grata per il supporto e la rapida elaborazione", secondo le parole del CEO Armin Papperger."Nell'attuale situazione geopolitica, il nostro progetto con Leonardo è di grande importanza per fornire alle forze armate l'equipaggiamento giusto per il lavoro, e quindi per la sicurezza in Europa - ha aggiunto Papperger -".Il closing della joint venture è previsto a tempo debito dopo aver ricevuto le approvazioni normative finali, si legge in una nota. A ottobre 2024, le aziende hanno firmato l'accordo contrattuale per costituire la joint venture a Roma. Di conseguenza, Rheinmetall e Leonardodeterranno ciascuna una quota paritaria del 50% nella nuova Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), che avràL'obiettivo principale della joint venture è lo sviluppo industriale e la successiva commercializzazione de(MBT) e dellaper il programma Armoured Infantry Combat System (AICS) come parte del programma di sistemi terrestri dell'Esercito italiano. È inoltre previsto lo sviluppo e la produzione di altri veicoli di questa famiglia, come veicoli di recupero, ingegneri e posaponti.Ilsviluppato da Rheinmetall sarà lanell'Esercito italiano. Il programma AICS italiano intende acquisire oltre 1.000 sistemi di combattimento corazzati, per i quali il veicolo da combattimento per la fanteria Lynx di Rheinmetall costituirà la base tecnologica.