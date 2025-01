Mercato del gas globale teso nel 2025

(Teleborsa) - Sebbene ltramite l'Ucraina non rappresenti un rischio imminente per l'approvvigionamento dell'Unione Europea, potrebbe aumentare le pressioni sul mercato del GNL a breve termine. Isono destinati a rimanere tesi nel 2025, poiché la domanda continua ad aumentare e l'offerta si espande più lentamente rispetto a prima della pandemia e della crisi energetica, secondo l'ultimo rapporto trimestrale sul mercato del gas dell'IEA pubblicato oggi.Il rapporto, che fornisce, rileva che i mercati si sono mossi verso un graduale riequilibrio lo scorso anno dopo lo shock dell'offerta seguito all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Tuttavia,, evidenziando la necessità di una maggiore cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas.Grazie alla rapida crescita dei mercati asiatici,. Allo stesso tempo, la crescita al di sotto della media della produzione di gas naturale liquefatto (GNL) ha mantenuto l'offerta limitata, mentre gli eventi meteorologici estremi hanno aumentato le tensioni del mercato. Secondo il rapporto, si prevede che dinamiche simili persisteranno nel 2025 prima dell'arrivo di un'ondata di nuova capacità di esportazione di GNL, guidata da Stati Uniti e Qatar, che dovrebbe entrare in funzione nel corso della seconda metà di questo decennio.Le tensioni geopolitiche hanno continuato ad alimentare la volatilità dei prezzi nei mercati del gas. Sebbene l'interruzione del transito del gas russo tramite conduttura attraverso l'Ucraina ilpotrebbe aumentare i requisiti di importazione di GNL europeo e rafforzare ulteriormente i fondamentali del mercato globale nel 2025, osserva il rapporto. Avverte che la vulnerabilità della Moldavia è significativamente maggiore di quella dell'UE, il che richiede uno stretto coordinamento tra la Moldavia e i suoi partner regionali e internazionali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico durante l'inverno.A causa di fondamentali di mercato più rigidi, si prevede che la crescita della domanda globale di gas rallenterà al di sotto del 2% quest'anno. Come nel 2024, la crescita dovrebbe essere ampiamente sostenuta dai mercati in Asia, con la regione che dovrebbe rappresentare oltre la metà dell'aumento della domanda globale di gas."I fondamentali del mercato del gas sono migliorati nell'ultimo anno, ma per ora stiamo ancora assistendo a una significativa rigidità dovuta alla crescente domanda e alla crescita contenuta della capacità di GNL. L'accresciuta incertezza geopolitica aumenta i rischi", ha affermato. "Mentre la cooperazione internazionale sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas si è ampliata dall'inizio della recente crisi energetica, sono necessari maggiori sforzi da parte di produttori e consumatori responsabili, che dovrebbero rafforzare i loro sforzi collettivi per rafforzare l'architettura per forniture di gas globali sicure e protette".Sulla base del lavoro di lunga data dell'IEA sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, l'IEA ha istituito un Working Party permanente sulla sicurezza del gas naturale e dei gas sostenibili (GWP) nell'ambito dello Standing Group on Emergency Questions, che mira a facilitare lo scambio di dati e informazioni tra i suoi membri e a promuovere il dialogo tra produttori e consumatori. Ad aprile 2025, l'IEA convocherà un Summit internazionale sul futuro della sicurezza energetica, ospitato dal governo del Regno Unito. Il Summit affronterà i rischi tradizionali ed emergenti correlati alla sicurezza energetica, incluso il gas naturale.