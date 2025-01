Moderna ottiene finanziamenti per sviluppare vaccini a RNA messaggero, titolo in rally

Moderna

(Teleborsa) - Protagonista a Wall Street il titoloche mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,40%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia di finanziamenti per oltre 500 milioni di dollari ottenuti dalla società americana di biotecnologia per nuovi vaccini a RNA messaggero.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 35,21 USD con prima area di resistenza vista a 37,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 34,19.