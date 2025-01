Prysmian abbandona costruzione di impianto USA per cavi per eolico offshore

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha(Massachusetts, USA) e quindi diper la costruzione di un impianto per la realizzazione di cavi per i parchi eolici offshore.A febbraio 2022 Prysmian aveva annunciato unper costruire il nuovo stabilimento. Il piano si inseriva anche nell'assegnazione dei progetti di cablaggio dei parchi eolici Commonwealth Wind e Park Wind City Offshore del valore complessivo di circa 900 milioni di dollari."Prysmian valuta costantemente le opportunità di mercato per allineare la propria capacità alla domanda, andare incontro alle esigenze dei clienti e realizzare investimenti efficienti e tempestivi, inclusi inecessari, nei mercati in crescita negli Stati Uniti e a livello globale", si legge in un comunicato fornito a Teleborsa, dopo che Reuters ha dato per prima la notizia.La decisione è stata presa anche "alla luce dellestatunitense e globale".La scelta di Prysmian arriva in un momento non facile per il settore eolico statunitense. Dopo il suo giuramento da presidente,ha firmato unche sospende temporaneamente le vendite di contratti di locazione per impianti eolici offshore nelle acque federali e sospende il rilascio di approvazioni, permessi e prestiti per progetti eolici sia onshore che offshore.Inoltre, ieri sera, colosso danese delle energie rinnovabili, ha annunciato svalutazioni per complessivi 12,1 miliardi di corone danesi (circa 1,62 miliardi di euro) nel quarto trimestre del 2024 per gli aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti e per i