Stellantis, risultati europei e annuncio dazi Usa mandano in rosso il titolo a Piazza Affari

(Teleborsa) - I risultati europei dispingono in basso il prezzo delle azioni del gruppo a Piazza Affari dove registra perdite superiori all'1%. Stellantis nel 2024 ha mantenuto la seconda posizione in Europa dietro(leader con il 26,7% dell'immatricolato) ma ha persopassando al 16,4% dal 17,8%. Negativi anche i numeri di, con 111.482 immatricolazioni con un calo del 7,3% in linea con la performance annuale del gruppo sui mercati europei (1.742.073 unità vendute, il 7,2% in meno rispetto al 2023).Non arrivano buone notizie nemmeno dal fronte Usa dopo che Trump ha annunciato l'intenzione di imporre nuovisulle importazioni di beni daSecondo Bloomberg, che cita un rapporto di Bernstein di novembre, se applicate le nuovesarebbero un "disastro" per l’industria automobilistica americana e per le case automobilistiche di Detroit visto l'elevato numero di veicoli importati dai due Paesi: Stellantis è quello maggiormente esposto (importa circa il 40% dei veicoli che vende negli Stati Uniti) davanti a General Motors (circa il 30%) e Ford (il 25%).