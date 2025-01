Banca Popolare Sondrio, lettera ai soci: verso nuovo utile record in 2024

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - "In attesa di tirare le fila dei conti, anticipiamo che le risultanze al 31 dicembre 2024 del nostro Gruppo, rispecchiando, fanno ragionevolmente presagire la conferma di un appagante, a sua volta. I ratio patrimoniali sono andati ben oltre i requisiti richiesti dall'Autorità di Vigilanza, posizionando la 'Sondrio' su livelli di eccellenza, sia nel panorama bancario italiano e sia in quello europeo. Al 30 settembre scorso il CET1 Ratio e il Tier 1 Ratio si posizionavano al 16,3%; più elevato il Total Capital Ratio al 19,3%". Lo scrivono il presidente,e l'amministratore delegato,, della, nella lettera di inizio anno agli oltre 137.000 soci."Lae l'eccellenza dei dati di periodo ci hanno spronato a proseguire, in controtendenza rispetto al sistema, con l'ampliamento della rete tramite l'avvio di cinque dipendenze: Trieste, Conegliano (TV), Torino, Pordenone e Còlere (BG). Il totale delle filiali della Capogruppo è così salito a 360, alle quali si aggiungono i numerosi sportelli di tesoreria e le 22 filiali della Bps (Suisse) Sa. Il Gruppo opera quindi con oltre cinquecento unità", proseguono i top manager."Calati in un contesto storico particolare, siamo". Phigital, o Human Digital che dir si voglia, "è la nostra strategia, che combina fisico e digitale, per lasciare al cliente la decisione di come muoversi all'interno della Banca. È tempo di riportare le persone al centro delle aziende, farle diventare un asset strategico e dare spazio alla relazione quale elemento indispensabile su cui sviluppare e consolidare quella fiducia che dà vita a ogni umano rapporto", indicano Pedranzini e Venosta guardando al prossimo futuro. "Da parte nostra è da sempre una regola, che è quella di osservare, ascoltare, comunicare, prestare attenzione, con l'ambizione di essere sempre più creatori di reti".