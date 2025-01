Piano Mattei, Leonardo in Costa d'Avorio per la condivisione di tecnologie

Leonardo

(Teleborsa) -, uno dei Paesi partner dell'Italia. E' partita infatti la, guidata dal presidente, finalizzata ad illustrare ed a mettere a disposizione del governo di Abidjan leitaliana nel piano di collaborazione previsto.Per queste ragioni la delegazione ha avuto incontri istituzionali, tra cui i ministri dell’Agricoltura, dell’Interno e della Digitalizzazione. Nelle riunioni sono state illustrate le possibili applicazioni tecnologiche di LeonardoAttraverso le competenze dell’azienda nel campo della cyber security, quelle die disviluppate e nel settore della geo-informazione, unite a soluzioni tecnologiche avanzate, come l’applicazione dell', la raccolta e l’analisi di, l’azienda è in grado di rispondere alle esigenze del governo ivoriano, anche in campo infrastrutturale.Nei prossimi giorni, una delegazione di Leonardo, sempre nell’ambito del Piano Mattei, andrà in visita in aedLa delegazione di Leonardo è stata accompagnata in tutti gli incontri istituzionali ad Abidjan dall’ambasciatore d’Italia in Costa d’Avorio,, e dall’ambasciatrice ivoriana a Roma,