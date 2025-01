Prysmian, sprint a piazza Affari in scia all'IA negli Usa

Prysmian

Equita

Intermonte

(Teleborsa) - Giornata da prima della classe pera Piazza Affari. L'azienda sulla scia dell'annuncio di abbandonare il progetto di, in Massachusetts, per la costruzione di un impianto dedicato alla produzione di cavi per, e alla presentazione del progetto Stargate negli Usa per la costruzione di una rete nazionale di data center in grado di sostenere le future infrastrutture diha fatto segnare per tutta la giornata guadagni di molto superiori al 2% con titolo che ha superato i 70 euro per azione.Il gruppo specializzato nella produzione di cavi ha infatti ampliato ilrispetto ai valori della vigilia e si attesta a 70,62 Euro. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 71,8 e successiva a quota 74,36. Supporto a 69,24.L'azienda ha spiegato di aver abbandonato il progetto a seguito di unasulle opportunità di mercato, decidendo di concentrare le risorse su elettrificazione e ammodernamento della, trainati dall'espansione dei data center e da futuri investimenti nelle reti. Negato invece ogni collegamento a motivi politici e alla decisione del presidentedi fermare i nuovi contratti per l'eolico offshore.ha ricordato che il progetto di Brayton Point – il cui iter autorizzativo non era stato ancora concluso – era già stato messo in dubbio dal Ceo Massimo Battaini dopo che i due contratti da 900 milioni di dollari a cui era legato non sono mai entrati nel backlog. La banca d'affari ha affermato di non prevedere impatti dalla decisione e ha deciso di confermare la raccomandazione "Hold" con target di prezzo a 70 euro. Cautela è stata raccomandata anche da, che ha confermato la raccomandazione Neutral con target di prezzo fissato a 68,5 euro.