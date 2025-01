Terna, il calendario finanziario del 2025

Utility romana

Terna

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato ilper l'annoed ha sottolineando che a valle delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono previste leper la presentazione al mercato dei dati contabili.Inoltre, il management diha specificato che il pagamento dei dividendi nel corso dell’anno 2025, si articolerà come segue:• il2025 verrà pagato ildelrelativo all’esercizio, con data di stacco il 23 giugno• il2025 verrà messo in pagamento l’suldell’esercizio, con data di stacco il 24 novembre.: Approvazione del bilancio 2024 e proposta di destinazione degli utili: Incontro per la presentazione dell’aggiornamento del Piano industriale 2024-2028: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nonché destinazione degli utili - (unica convocazione): Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025