UE vende in asta 2,07 milioni di quote di emissione a 76,71 euro/t

(Teleborsa) - L'Unione europea ha venduto poco più di 2,07 milioni di quote di emissione (EUA) sull'European Energy Exchange (EEX) a 76,71 euro per tonnellata nella giornata odierna, secondo il resoconto dello stesso exchange. La domanda ha sfiorato i 3,7 milioni di toènnellate per un totale di 109 proposte di acquisto, di cui 42 andate a buon fine.L'European Union Allowance (EUA) è la denominazione ufficiale delle quote di emissione europee (ETS); ognuna di esse consente al possessore di emettere una tonnellata di CO2 o di altro gas serra equivalente e viene acquistata da vari operatori di mercato autorizzati (industria, società di investimento, istituzioni creditizie).