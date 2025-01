Antitrust UK avvia indagini su "ecosistemi mobili" di Apple e Google

Apple

(Teleborsa) -(Competition and Markets Authority o CMA) hain relazione ai dispositivi mobili (smartphone e tablet) di), per accertare la posizione delle due aziende nei rispettivi, che comprendono sistema operativo, app store e browser.L'indagine è volta ad accertare, in base alle nuove normative approvate nel Regno Unito lpanno scorso, se le posizioni delle due big siano collocabili nella categoria di(Strategic Market Status), chefinalizzati a tutelare la concorrenza. L’organismo di vigilanza ha affermato di essere interessato ad accertare il livello di concorrenza ed eventuali barriere che impediscono ai rivali di offrire prodotti e servizi concorrenti.La scorsa settimana, la CMA aveva già avviato un'altra indagine su Google, ma relativamente ai motori di ricerca ed alle inserzioni pubblicitarie.