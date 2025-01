Derayah Financial collocherà il 20% del capitale nell'IPO sul Saudi Exchange

(Teleborsa) -, la principale piattaforma di investimento digitale indipendente in Arabia Saudita, ha annunciato la sua intenzione di procedere con un'offerta pubblica iniziale () sul mercato principale della(Tadawul).Il 25 dicembre 2024, la Capital Market Authority ha approvato la domanda della società per la registrazione del suo capitale azionario e l'offerta di 49.947.039 azioni ordinarie, che rappresentano il, tramite una vendita parziale da parte degli attuali azionisti in proporzione alla loro partecipazione azionaria esistente. Il prezzo sarà determinato alla fine del periodo di bookbuilding. La società non riceverà alcuna parte dei proventi.Fondata nel 2009, Derayah si è evoluta con successo in un fornitore diguidato dalla tecnologia. Derayah offre una piattaforma che funge da unico punto di accesso a 43 mercati locali, regionali e internazionali e fornisce ai clienti l'accesso a una varietà di strumenti finanziari, tra cui azioni, titoli a reddito fisso e derivati. Derayah gestisce 15,1 miliardi SAR (3,9 miliardi di euro) di asset (al 30 giugno 2024), coprendo sia i mercati pubblici che privati."Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della nostra IPO in un- ha detto Taha Alkuwaiz, co-fondatore e presidente di Derayah - Questa IPO va oltre l'essere una pietra miliare per Derayah; è una testimonianza della nostra incrollabile dedizione alla democratizzazione degli investimenti e alla fornitura a tutti i tipi di investitori di soluzioni innovative, accessibili e complete per la creazione di ricchezza".