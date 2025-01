La spinta dell'FTTH per le PMI italiane: il ruolo della Broadband Map

Unidata

Convergenze

(Teleborsa) -, rispetto al 59,6% delle famiglie (dati 2023). È quanto emerge da un'indagine congiunta di Agcom e dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, che rappresenta il punto di partenza per la. Questo strumento, arricchito da mappe e infografiche dettagliate, offrirà un supporto strategico per pianificare investimenti in aree infrastrutturate e orientare le politiche pubbliche verso lo sviluppo digitale.Dal paper emerge che la, favorendo la competitività dei distretti produttivi. Lombardia (61%), Lazio (59%) e Campania (58%) guidano per copertura, mentre Basilicata (29%) e Valle d'Aosta (31%) restano indietro.L'FTTH è cruciale per le PMI, grazie a velocità superiori a 1 Gbps e latenza minima, che, migliorando efficienza e competitività.Tra lefigurano:(Target Price consensus: 6,03 euro) è un operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IOT. Con unain continua espansione, una rete wireless e data center di proprietà, fornisce servizi di connessione a +26.000 clienti diretti business, wholesale e residenziali.(Target Price consensus: 3,88 euro), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energy 100% green. La società, con unaopera nel TLC offrendo servizi internet e di fonia fissa operando a livello nazionale.