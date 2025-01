Mutui: atteso taglio della BCE, rata variabile in discesa

(Teleborsa) - Il prossimo 30 gennaio, lapotrebbe tagliare per la prima volta quest’anno il. Gli italiani con mutui a tasso variabile potrebbero vedere una riduzione della rata. Secondo una stima di, un eventuale calo degli indici di 25 punti base porterebbe la rata di un mutuo variabile standard da 666 a 649 euro, con un risparmio di circa 17 euro nei prossimi mesi.Se confermato, ile il primo di una serie di interventi attesi nel 2025. Le previsioni sui Futures dell’Euribor indicano un calo continuo degli indici almeno fino a metà anno, con un rallentamento nella seconda parte. Entro giugno, l’Euribor a 3 mesi potrebbe raggiungere il 2,22%, scendendo sotto il 2,10% entro dicembre. Questo si tradurrebbe in una rata che, entro la fine del 2025, potrebbe sfiorare i 620 euro, generando un risparmio annuo di circa 50 euro rispetto ai valori attuali.Mentre i tassi variabili scendono, i, causato dal rialzo dei rendimenti dei titoli di stato europei e americani. Tuttavia, molte banche stanno assorbendo parte degli aumenti riducendo gli spread sui mutui fissi, mantenendo offerte competitive.Attualmente, i mutui a tasso fisso risultano più vantaggiosi rispetto ai variabili, anche se il divario si sta riducendo. Le simulazioni di Facile.it e Mutui.it mostrano che i migliori TAN per mutui fissi partono dal 2,48%, con una rata di 564 euro, mentre i variabili partono dal 3,45%, con una rata iniziale di 620 euro.Nonostante la riduzione del gap, gli esperti consigliano di valutare le offerte a tasso fisso per chi cerca un mutuo, lasciando aperta la possibilità di surroga nel caso di futuri cambiamenti di mercato."Nonostante l’andamento degli indici e la riduzione della distanza tra tassi variabili e fissi, questi ultimi rimangono ancora la soluzione più conveniente", spiegano gli esperti di Facile.it "Il consiglio per chi oggi è alla ricerca di un mutuo, quindi, è diricordando che c’è sempre la possibilità di surrogare qualora, in futuro, le condizioni di mercato dovessero cambiare radicalmente".