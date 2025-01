Newlat Food, dalla Central Bank of Ireland ok a prospetto informativo su bond da 300 milioni di euro

(Teleborsa) - Newlat Food ha fatto sapere che laha approvato ilrelativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione alle negoziazioni del, non garantito, non convertibile e non subordinato per un per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a 300 milioni di euro con possibilità di incremento di ulteriori massimi 100 milioni di euro, di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione in data 20 gennaio 2025.La società ha comunicato inoltre che Borsa Italiana, con provvedimento del 22 gennaio 2025, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.Newlat Food ha comunicato che l’offerta avrà inizio il 4 febbraio 2025 alle ore 09:00 e si concluderà il 10 febbraio 2025 alle ore 17:30, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM. L’emissione delle Obbligazioni è prevista in data 12 febbraio 2025.Le informazioni relative al tasso di interesse, il rendimento e il prezzo di rimborso anticipato su opzione della Società saranno resi noti prima dell’inizio del Periodo di Offerta. Le ulteriori informazioni concernenti il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni emesse e i proventi derivanti dall’Offerta, saranno rese note non oltre il secondo giorno lavorativo prima della data di emissione