Il calendario 2025 degli eventi societari di Fincantieri

Principale complesso cantieristico al mondo

Fincantieri

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato ilper l'annoLerelative ai risultati finanziari periodici si svolgeranno il giorno stesso o all’indomani dell’approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.Inoltre, il management diha comunicato che in riferimento alla distribuzione dell'eventualea valere sui risultati dell'esercizio 2024 lodellaè previsto nel mese diprecisando però chetale comunicazione non costituisce nessuna previsione in merito alla sua distribuzione.: Approvazione del Progetto di Bilancio 2024 e approvazione del Bilancio Consolidato 2024: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2025(data da definire): Approvazione del Bilancio di esercizio 2024: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025