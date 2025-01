Crollano i titoli di microchip ed AI in UE e USA, spaventa DeepSeek

Asml

STM

Infineon

Nvidia

Microsoft

Alphabet

Broadcom

(Teleborsa) - Pesante ila livello europeo, il cui indice di riferimento DJ Stoxx TechA pesare sui titoli del comparto e, in particolare dei chip e dell'IA, è, che in poco tempo è diventata l’app gratuita più scaricata su App Store di Apple, sia in Cina che negli Stati Uniti, superando di fatto ChatGPT e, mettendo a rischio la sua leadership USA nell’AI.Di riflesso, il colosso olandesecede il 10,6%, mentreperde il 2,7% eil 4,3%. A Wall Street,in pre-mercato arretra circa del 7%.del 4,5%del 3,1% edell'8,2%.