Prysmian scivola con tech europei e dopo taglio Morgan Stanley

(Teleborsa) - A Piazza Affari scivola il titoloche si posiziona in coda alle principali blue chips.Le azioni stanno lasciando sul terreno oltre 9 punti percentuali, in linea con il settore dei semiconduttori europei sui timori del mercato alimentati dalla, circa i modelli di intelligenza artificiale delle società del Dragone che potrebbero minare la leadership tecnologica americana A pesare sulle azioni della società, specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, contribuisce anche il. Gli esperti dell'ufficio studi hanno tagliato il target a 64 euro dai 65 indicati in precedenza. Il giudizio viene confermato a "Equalweight".