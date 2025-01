Recupera terreno Nvidia dopo sell-off vigilia

Nvidia

(Teleborsa) - Recupera terreno il titoloche si muove con un guadagno dell'1,39%, dopo aver bruciato ieri quasi 600 miliardi di dollari di capitalizzazione, sulla scia del pesante sell-off registrato dai titoli tech.A innescare le forti vendite sull'intero comparto em sul titolo in particolare, sono stati i timori per la startup cinese, DeepSeek, che ha messo a punto un nuovo modello di intelligenza artificiale mettendo di fatto in discussione la supremazia statunitense di Nvidia.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 116,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 122,8. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 113,6.