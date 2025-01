Stellantis, Bruno: Italia al centro delle strategie del Gruppo

Stellantis

(Teleborsa) -, responsabile del mercato Italia di Stellantis, ha dichiarato che l'Italia è "al centro delle strategie di". "Ogni stabilimento ha un piano di modelli ben definito per il futuro", ha sottolineato Bruno in un'intervista al quotidiano la Repubblica.La manager di Stellantis ha però suggerito che "per accompagnare la transizione verso una modalità più sostenibile sarebbe auspicabile un, coordinato a livello europeo". Secondo Bruno, "un approccio integrato potrebbe non solo stimolare la domanda, ma anche favorire il rinnovamento del, accelerando la"."Il tema delleè cruciale per la transizione alla modalità elettrica", ha aggiunto.