Tesmec, rafforzata presenza in Francia

Tesmec

(Teleborsa) -, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture, ha annunciato lo sviluppo di una serie diincon l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione competitiva del Gruppo e valorizzare le sinergie tra le diverse divisioni per un ulteriore sviluppo del mercato locale.In particolare, Tesmec ha proceduto ad una riorganizzazione della controllata francesecon la finalità di concentrare le sue attività sul rental della propria flotta di macchine, nell’ambito dei servizi nella posa cavi meccanizzata, mentre l’attività di produzione e vendita diè stata scorporata in una nuova società,, interamente controllata da Tesmec.A rafforzamento del progetto industriale di Groupe Marais, Tesmec, attraverso tale controllata, ha siglato un accordo strategico con, società francese del gruppo, specializzata nell’ingegneria delle reti digitali e partner di fiducia dei principali appaltatori attivi in Francia. L’accordo prevede la sottoscrizione da parte di OT Engineering di unriservato in Groupe Marais articolato in due fasi: la prima che vede l’di Groupe Marais da parte di OT Engineering con una quota del 20%; ed una seconda fase nell’ambito della quale OT Engineering, a seguito del versamento di 7,3 milioni euro, arriverà a detenere ildi Groupe Marais.Laè prevista entro marzo 2025, subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive previste.Ildi OT Engineering assume, sin da subito, altresì, la carica didi Groupe Marais."Investendo su una forte presenza locale in Francia, Tesmec si posiziona come partner affidabile per i clienti del Paese in tutti i suoi settori di riferimento - ha commentato ilPresidente e Amministratore Delegato di Tesmec,. Siamo fiduciosi che questa direzione strategica ci permetterà di sfruttare appieno il potenziale di questo mercato, che presenta significative opportunità di crescita, offerte dalla transizione energetica. La partnership con OT Engineering rappresenta, inoltre, un'opportunità unica per ampliare l’offerta e consolidare la posizione di leadership di Groupe Marais nel settore del noleggio: integrando le diverse competenze, siamo ora in grado di sviluppare soluzioni ancora più innovative e di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Do, quindi, il mio benvenuto a Philippe Todesco, nuovo Presidente di Groupe Marais, sicuro del suo rilevante apporto per un futuro di ulteriore sviluppo".