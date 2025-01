d’Amico conclude nuovi contratti di time charter

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers, ha recentemente sottoscritto nuovi contratti di time-charter per quattro delle sue navi Handysize e ha esteso il contratto esistente per una delle sue navi MR, con controparti affidabili e a noli giornalieri estremamente profittevoli.A seguito della conclusione di questi contratti di time-charter, si legge in una nota, DIS stima di avere la seguente copertura con contratti a tariffa fissa: FY 2025: 35% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 24.914/giorno; FY 2026: 18% dei giorni nave di DIS fissati a una media di circa US$ 25.013/giorno., ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare la recente conclusione di nuovi contratti di time-charter con solide controparti. Inoltre,. DIS prosegue con la strategia di incremento graduale della propria copertura time-charter, al fine di assicurarsi una parte dei suoi ricavi futuri a livelli estremamente redditizi".