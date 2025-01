Haier, accordo con sindacati su sito di Brugherio: restano 110 degli attuali 160 dipendenti

(Teleborsa) -, colosso cinese attivo nel mercato dei grandi elettrodomestici, ha siglato un. L'accordo segue l' incontro del 20 gennaio scorso , durante il quale l'azienda ha presentato ai sindacati il piano di trasformazione del business a livello europeo e ha comunicato agli stessi la necessità di dover cessare le attività di produzione di lavatrici nello stabilimento al 30 giugno.Il progetto, che sarà strutturato, avrà l'obiettivo di trasformare lo stabilimento di Brugherio nel Service Hub di Haier Europe, il centro strategico dedicato ai ricambi, che servirà i mercati europei in cui l'azienda opera. In particolare, il progetto prevede il consolidamento a Brugherio delle attività logistiche, tra cui la ricezione, lo stoccaggio, il confezionamento e la spedizione.Per supportare questa trasformazione, Haier Europe ha previsto untra i 6 e i 9 milioni di euro, si legge in una nota del gruppo che controlla i marchi Candy, Hoover e Haier.Con il piano di riconversione del sito di Brugherio e l'avvio delle attività del Service Hub, l'azienda conta dinel sito produttivo. Sono previsti incentivi all'esodo, accesso ai regimi pensionistici, percorsi di riqualificazione e progetti dedicati alla ricollocazione esterna.Oltre al Service Hub, Brugherio continuerà a ospitare il centro direzionale europeo (HQ) - insieme agli uffici di- il Milan Experience Design Center, e i laboratori di ricerca e sviluppo dedicati alla connettività e all'Internet of Things, a supporto di tutte le linee di prodotto, per un totale di circa 900 persone. Oltre alla Brianza, Haier continuerà a essere presente in Italia nei siti di, specializzato nel business HVAC (aria condizionata), e di, per la produzione di forni e prodotti per la cottura a marchio Elba.