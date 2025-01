Newlat Food, rendimento dei bond in emissione al 4,75% lordo annuale

Newlat Food

(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che il tasso di interesse fisso delle obbligazioni in emissione sarà pari al 4,75% lordo su base annua e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ilL'importo in linea capitale fisso iniziale è pari a 300 milioni di euro, con possibilità di incremento di ulteriori massimi 100 milioni di euro. Le obbligazioni avranno durata di 6 anni ed è prevista la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal quarto anno. L'offerta avrà2025 e si concluderà il 10 febbraio 2025, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica.L'ammontare massimo stimato delleche saranno sostenute dalla società in relazione all'emissione delle obbligazioni sarà pari a