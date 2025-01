Prysmian, nel 2024 con biomateriali ridotto impatto impronta carbonio di 58.000 km cavi

Prysmian

(Teleborsa) - Nel 2024ha fornito con successo circa 58.000 chilometri di cavi che contengono materiali a base biologica e che hanno un’impronta di carbonio ridotta rispetto ai cavi che contengono polimeri convenzionali a base di petrolio.All’interno di questi cavi, spiega una nota, sonocon un valore negativo in termini di impronta di carbonio. Questo significa che Prysmian ha fornito un volume di cavi per le reti elettriche tale da poter coprire l’intera circonferenza del pianeta Terra (40.000 km) quasi una volta e mezza, consentendo una significativa riduzione del valore dell’impronta di carbonio.La spinta ad adottare materiali sostenibili nella produzione dei propri cavi fa parte della posizione di leadership di Prysmian in materia di sostenibilità. L’azienda, infatti, introduce costantemente sul mercato soluzioni innovative che contribuiscono a ridurre l’impronta di carbonio nel settore dell’energia.L’impatto di questa iniziativa permetterà a Prysmian di supportare i propri Clienti in un percorso di sostenibilità e nel soddisfare obiettivi di transizione energetica, contribuendo al raggiungimento dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e a plasmare un futuro più pulito e sostenibile.Attraverso partnership strategiche globali con fornitori di materiali, Prysmian è all’avanguardia nell’approvvigionamento di biomateriali, materiali a basso contenuto di carbonio e materiali riciclati., ha dichiarato: “Come leader globale della transizione energetica,, sfruttando la nostra vasta presenza globale per promuovere il progresso sostenibile e l’efficienza, e soddisfare la crescente domanda delle reti elettriche.”, Prysmian, ha dichiarato: “I nostri continui sforzi nello sviluppo di materiali innovativi come l’alluminio verde, i materiali riciclati e i bio-polimeri, ci permettono di offrire valore ai nostri clienti, rispettando le normative del settore e riducendo significativamente l’impronta di carbonio dei nostri prodotti.”