Stellantis, acquisito intero controllo su società produzione cambi ibridi eDCT

(Teleborsa) -ha acquisito tutte le quote di minoranza detenute danella joint venture che aveva creato nel 2018 con la multinazionale belga specializzata nella produzione di sistemi di trasmissione e propulsione nel settore automobilistico. Stellantis ora ha il pieno controllo della società. La decisione riguarda direttamente gli stabilimenti diin Francia e di, nel complesso di Mirafiori, in Italia, dove si è concretizzata l'attivita' della joint venture con la produzione dei, una tecnologia di ibridazione all'avanguardia che integra un motore elettrico da 21 kW in una trasmissione a doppia frizione.La decisione di Stellantis di gestire direttamente il processo di sviluppo e produzione del cambio eDct è in linea col piano strategico di ampliamento e rinnovamento dell'offerta della gammaIn una nota congiunta, leFim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr hanno dichiarato che "è il segno concreto che ladiventa centrale nella". "Per quanto riguarda il, questo non dovrà più essere distaccato presso la joint venture, ma potrà essere semplicemente assegnato allo stabilimento di produzione del cambio. Attualmente a Mirafiori nello stabilimento del cambio EDCT lavorano oltre ottocento persone, ma è in corso una salita produttiva da 300.000 a 500.000 pezzi annui, con possibilità di arrivare a 600.000", hanno aggiunto i sindacati.